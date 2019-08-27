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Kayınbiraderi baltalı dehşeti yaşattı: "Yaşam hakkım elimden alınmasın"

Zonguldak’ta kayınbiraderi tarafından baltalı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Leyla Köse, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:14
Kayınbiraderi baltalı dehşeti yaşattı: "Yaşam hakkım elimden alınmasın"

Zonguldak’ta kayınbiraderi tarafından baltalı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Leyla Köse, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Evine gidemediği için kızının yanında kalan Leyla Köse, "Ölmek istemiyorum. Yaşam hakkım elimden alınmasın. Kadına, çocuğa kimse dokunmasın" diye feryat etti.


Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi S.O.K.’nin baltalı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadının imdadına eşi Turgut Köse yetişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, savcılığın talimatının ardından serbest bırakılan kayınbiraderinden korktuğu için akrabalarının yanında kalıyor.


Kayınbiraderi S.O.K.’nin eviyle evlerinin karşılıklı olduğunu anlatan Leyla Köse, kayınbiraderinin yaklaşık 30 yıldır kendilerini tehdit ettiğini ve kavga çıkardığını söyledi. Son yaşanan olayda ise kaburgasında kırıklar meydana gelen, kolunda derin kesikler bulunan Leyla Köse, kadına şiddete dikkat çekti.



"Olayı her anlattığımda o günü yaşıyorum"


Zorlu bir ameliyat sürecinin ardından istirahat eden Köse, yaşadıklarını her anlattığında dehşet anlarını yeniden yaşadığını söyledi. Baltalı dehşeti yaşayan Leyla Köse, S.O.K.’nın kalp pili bulunduğu iddiasıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek tutuklanmasını istedi.



"Önce üzerime araba sürdü, sonra baltayla saldırdı"


Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Leyla Köse, "O gün ben bana sopayla vuruyor zannettim. Elinde balta varmış. Önce arabayla ezmeye kalktı. Beceremeyince baltayla saldırdı. Sopayla vuruyor zannedince ben elimle yüzümü kapattım. Kafamı korurken kollarımı parçaladı. Yetmedi, bu öfkesi ne? Yerde beni tekmeledi. Kaburgalarımı kırmış. Beni yerlerde sürüklemeye devam ederken eşimin arabayla geldiğini gördü. Öldüreceğini söyledi. Eşimin geldiğini görünce kaçtı. Eşimde inlediğimi görünce şoka girdi. Kardeşinin yaptığını dediğim anda eve doğru koştu. Kenara saklanmış. Eşim onu görmemiş. Eve yukarı çıkarken onun da boynuna balta sallamış. Onun da 3-4 dikişlik darp izi aldı" diye konuştu.



"Eşim imdadıma yetişmeseydi ölmüştüm"


Saldırıya uğradıktan sonra eşi Turgut Köse’nin kendisini yolda bulduğunu ve şok geçirdiğini anlatan Leyla Köse, "Beni devamlı tehdit ederdi. Küfür ederdi. Gerekli yerlere zaten müracaatımda bulunmuştum. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına dahil dilekçem var. Ama hiç bir yerde sesimi duyuramadım. Hem malıma hem canıma kastediyorlar. Bana kamera kaydı soruyorlar, ses kaydı soruyorlar. Beni komutanların yanında bile tehdit etti. Daha öncesinden de beni öldürmeye kalktı. Evimin toprak hattını sökmüşler. Planlı yapıyorlardı. Gece gündüz evimi gözetliyorlardı. Evimin bahçesinde odun keserken evlerimiz karşı karşıya tüfek doğrultuyor. Askeri arıyorum. Hiç bir şey yapmadan çekti gitti. İlla ölmem mi lazım? Yıllardır bana bunu yapıyorlar. Eşimin ailesi 30 yıldır bana yapmadıklarını bırakmadıkları eziyet yok. Ama artık bu son nokta. Eşimle görüşüyoruz. Eşim zaten yanımda olsaydı bana bunu yapamazdı. Neler yaptılar, sokaklara attılar. Hepsine katlandım. Ama artık bu son nokta. Eşim şehir dışında çalışıyor. Ama o gün arkadaşlarını yolcu etmeye yakın mahalleye gitmişti. İyiki de geç kalmamış. Beni yolda buldu" dedi.



"Keserim biçerim, ağa gibi gezerim"


Yaşadığı olay sonrası S.O.K.’nin karakolda ifade verip ardından da gittiği düğünde "Keserim, biçerim, ağa gibi gezerim" şeklinde sözler kullandığını öne süren Leyla Köse, kadına şiddetin son bulmasını ve S.O.K.’nin tutuklanmasını isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:


"Yeter artık. Gözümün önünden hayatım film şeridi gibi geçiyor. Öldüm, dirildim. Ölümle yaşam arasında o kadar ince çizgi var ki. Artık bitsin. kadına kimse el kaldırmasın. Çocuklara, hayvanlara ve kadınlara kimse dokunmasın. Türkiye’de geçim zor ama yaşam hakkı daha zor. Kadınların yaşam hakkı yok mu? Ben nerede yaşıyorum? Hukuk devleti var. Hakimi var, savcısı var. Kimsenin kimsenin canını alma hakkı yok. Kadın da olsa erkek de olsa kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yok? Bu hakkı kendinde görüyor. Ben zorla karakola gidip ifade veriyorum. Kendisi sonra karakoldan çıkıp düğünlerde ’Keserim biçerim, ağa gibi gezerim’ diyormuş. Benim can güvenliğim yok. Eşim şehir dışında. Can güvenliğim yok. Allah razı olsun kızım ve damadım beni evine aldı. Onlar da sahip çıkmasa bana kim sahip çıkacak? Kimseden bir şey istemedim. Bir tek yaşam hakkımı elimden almamalarını istedim. Bana bunu yapanın bir an önce tutuklanmasını istiyorum."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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