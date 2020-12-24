Kayı Beyi kim oldu? Kuruluş Osman yeni bey kim oldu? Ertuğrul’dan sonra bey kim?

Kuruluş Osman dizisi son bölümüyle de yine reytingleri silip süpürdü. Kuruluş Osman 38. bölümde Ertuğrul Bey, evlatları arsındaki beylik savaşına müdahale etmiş ve kendisinin ayakta olduğunu ifade etmişti. Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 39. bölüm ile Ertuğrul Bey, Kayının beylerini topladı toyda hem Savcı, hem Osman, hem Gündüz hem de Dündar’dan Nikola’yı nasıl alt edeceklerinin görüşlerini aldı. Savcı, Dündar ve Gündüz İznik ve Söğüt’ü kuşatmak gerektiğini söylerken, Osman Bey ise bu kuşatmada çok sayıda şehit verileceğini bunun yerine Nikola’yı Targun Hatun üzerinden uzağa düşürmek gerektiğini böylelikle Nikola’ya büyük zaiyat verileceğini söyledi. Bu plan Ertuğrul Bey’in hoşuna gitti ve plan uygulandı.

Kayının beyi kim olacak? Kayı Obasında Ertuğrul Bey’den sonra kimin bey olacağının mücadelesi devam ederken, Ertuğrul Bey kendisinden sonra Kayı Obasının postuna kimin geçeceğinin kararını vermek üzere Aksakallıların lideri ile görüştü. Ertuğrul Bey, Aksakallıların liderine kendisinden sonra Osman’ın geçmesini istediğini iletti. Kayı obasının yeni beyi kim? Ertuğrul Bey daha sonra toyu topladı ve toyda birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sözlerinin sonunda tam Kayıların yeni beyini açıklayacaktı ki son nefesini verdi. Ertuğrul Bey’in vefadı hem Kayı Obasını hem de izleyicileri üzdü.

Kuruluş Osman son bölümünde yani Kuruluş Osman 40. bölümünde Kayıların yeni beyi kim olacağı merak ediliyordu. Bamsı Bey’in başkanlığında toplanan Kayı beyleri, Ertuğrul Bey’den sonra kimin bey olacağının kararını verdi. Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınladı. Kuruluş Osman son bölüm fragmanında Kayı Beyleri obanın yeni beyini seçtiği görülürken, bu seçime Osman Bey’in itiraz ettiği ve Kayıların yeni beyini tanımadığı görülüyor. Bu da gösteriyor ki Ertuğrul Bey’den sonra Kayı Beyleri Savcı’yı ya da Dündar'ı bey olarak toyda karar vermiş.

Ancak, Ertuğrul Bey’in Aksakallılara kendisinden sonra Osman’ın bey olacağını söylemişti. Aksakallar lideri Kayıların bey seçimine müdahale edip etmeyeceği, Savcı yerine Osman’ı bey olarak tayin edip etmeyeceği merak ediliyor.