Kayhan Osmanoğlu, küfürbaz Osmanlı düşmanlarını bombaladı

Müjdat Gezen, Ahmet Hakan ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere Osmanlı ve II. Abdülhamid Han'a dil uzatanlara Sultan'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Akit TV ekranlarından tepki gösterdi.

Akit Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un hazırlayıp sunduğu 'Asıl Mesele' programına konuk olan Osmanoğlu, kendilerine yönelik baskıların daha ilkokulda başladığını anlattı.

İlkokulda öğretmen dedeme 'hain' diyordu

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, "İlkokul 2'ye giderken öğrenim bana 'sen vatan haininin torunusun' derdi. Yani biz buralardan geldik buralara. Öğretmenimiz tahtada birşey anlatırken ben müdahele ettim, öğretmenim bana 'sen bunu bilmiyorsun vatan haininin torunu otur yerine' dedi. Bunu diğer arkadaşlarımın yanına söylüyordu. Biz bu sıkıntıların içinden geldik" dedi.

"Bunların kuyruk acıları var, biliyoruz..."

Osmanoğlu tepkisini şu ifadelerle sürdürdü:

Bazı yazarlar bizim aile saldırıyor. Nedenini söyleyeyim. Onların geçmişle ilgili sıkıntıları var, kuyruk acıları var. Bugün Sultan Abdülhamid Han dendiği zaman neler yaptığını aslında bizler çok iyi biliyoruz. Onların bugün kuyruk acıları var ki bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bugün Sultan Abdülhamid Han'a hakaret ediliyorsa o kişiden şüphe etmemiz lazım, onun geçmişinden şüphe etmemiz lazım. Asla hiçbir Türk, Osmanlı'ya hakaret edemez. Bugün Osmanlı'ya hakaret eden bize değil, -biz kandan siz candan torunusunuz- Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan 80 milyona hareket eder.