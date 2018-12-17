Kaygının fiziksel belirtileri nelerdir?

1. KALP ÇARPINTINIZ VARSA

Kalp çarpıntısı, anskiyetenin en belirgin semptomudur. Sempatik sinir sistemi kalp atışını yönettiğinden, stresli bir şeyle meşgulken, kalp atış hızınız artar.

2.NEFES DARLIĞI ÇEKİYORSANIZ

Kanımız, vücudumuzdaki oksijeni taşır. Stres vücudumuzdaki kanın akış hızını arttırırken, vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duyar ve nefes alış sıklığını arttırır.

3. SÜREKLİ YORGUNLUK

Sürekli yorgunluk hissi de kaydının en önemli semptomlarından biridir. Uyumayı zorlaştıran stres , stres hormanlarındaki aşırı artış ile birlikte vücutta aşırı yorgunluk olarak hissedilir.

4. UYKUYA DALAMAMA, YORGUN UYANMA

Kortizol ve adrenalin gibi hormonların artışı, gece iyi bir uyku çekmenize engel olur. İyi uyuyamayan insanlar ise anksiyeteye daha yatkın hale gelir.

5.KAS AĞRILARINIZ VARSA

Stres, vücudumuzdaki kasları özellikle sırt, omuzlar bölgesinde gerginlik yaratır.

6. MİDENİZ BERBAT DURUMDAYSA

Aksiyete, vücutta gastrointestinal sistem dediğimiz, bağırsaklar başta olmak üzere organlarımızda kendini kabızlık, ishal, karın ağrısı gibi semptomlarla gösteren strese bağlı yanıtlarla kendini gösterir.

7. AVUÇLARINIZ TERLİYORSA

Terleme, kaygının en bilinen semptomlarındandır. Sempatik sinir sistemi aktive olduğunda ter bezlerini uyarmaya başlar ve kaygı ile artan terlemeye sebep olur.

8. TİTREMENİZ VARSA

Kaygı, insanı sürekli savunmada hissettiren bir durumdur. Dolayısıyla korkudan titremek, ürkeklik hissi bu tarz durumlarda daha çok ortaya çıkmaktadr.

9. YUTKUNMADA ZORLANMA

Anksiyete, yoğun kaygı durumlarında boğazda bir şey takılı kalmış hissi, boğazda sertlik ve yutkunamama durumu olarak da kendini gösterebilmektedir.

10. SIK SOĞUK ALGINLIĞI

Yüksek anksiyete dönemlerinde insanlar daha sık hasta olurlar; çünkü anksiyete durumlarında savaş ya da kaç mekanizması baskın olduğundan, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını engeller.