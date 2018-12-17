Kaygının fiziksel belirtileri nelerdir?
Kaygı bozukluğundan bahsederken semptomların sadece psikolojik olduğunu düşünürüz, ancak tabii ki psikolojimizle bir bütün olan vücudumuz da bu duruma el koyar ve fiziksel semptomlarla destekler. İşte kaygının fiziksel belirtileri…17 Aralık 2018 Pazartesi 10:00
1. KALP ÇARPINTINIZ VARSA
Kalp çarpıntısı, anskiyetenin en belirgin semptomudur. Sempatik sinir sistemi kalp atışını yönettiğinden, stresli bir şeyle meşgulken, kalp atış hızınız artar.
2.NEFES DARLIĞI ÇEKİYORSANIZ
Kanımız, vücudumuzdaki oksijeni taşır. Stres vücudumuzdaki kanın akış hızını arttırırken, vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duyar ve nefes alış sıklığını arttırır.
3. SÜREKLİ YORGUNLUK
Sürekli yorgunluk hissi de kaydının en önemli semptomlarından biridir. Uyumayı zorlaştıran stres , stres hormanlarındaki aşırı artış ile birlikte vücutta aşırı yorgunluk olarak hissedilir.
4. UYKUYA DALAMAMA, YORGUN UYANMA
Kortizol ve adrenalin gibi hormonların artışı, gece iyi bir uyku çekmenize engel olur. İyi uyuyamayan insanlar ise anksiyeteye daha yatkın hale gelir.
5.KAS AĞRILARINIZ VARSA
Stres, vücudumuzdaki kasları özellikle sırt, omuzlar bölgesinde gerginlik yaratır.
6. MİDENİZ BERBAT DURUMDAYSA
Aksiyete, vücutta gastrointestinal sistem dediğimiz, bağırsaklar başta olmak üzere organlarımızda kendini kabızlık, ishal, karın ağrısı gibi semptomlarla gösteren strese bağlı yanıtlarla kendini gösterir.
7. AVUÇLARINIZ TERLİYORSA
Terleme, kaygının en bilinen semptomlarındandır. Sempatik sinir sistemi aktive olduğunda ter bezlerini uyarmaya başlar ve kaygı ile artan terlemeye sebep olur.
8. TİTREMENİZ VARSA
Kaygı, insanı sürekli savunmada hissettiren bir durumdur. Dolayısıyla korkudan titremek, ürkeklik hissi bu tarz durumlarda daha çok ortaya çıkmaktadr.
9. YUTKUNMADA ZORLANMA
Anksiyete, yoğun kaygı durumlarında boğazda bir şey takılı kalmış hissi, boğazda sertlik ve yutkunamama durumu olarak da kendini gösterebilmektedir.
10. SIK SOĞUK ALGINLIĞI
Yüksek anksiyete dönemlerinde insanlar daha sık hasta olurlar; çünkü anksiyete durumlarında savaş ya da kaç mekanizması baskın olduğundan, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını engeller.
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