Kaygı aslında var olduğumuz için ihtiyaç duyduğumuz bir duygu mudur?

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koç, Kaygıya neden olan olayların genellikle gelecekle ilgili olup, kaynağının bilinmediğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kaygıyı tanıma anlama ve yönetme üzerine bir söyleşi” başlıklı etkinlik, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Zeynep Kömür’ün yönetimindeki programda; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koç, kaygıyı anlama, tanıma ve yönetme konuları hakkında önemli bilgiler aktardı. Kaygının aslında var olduğumuz için ihtiyaç duyduğumuz bir duygu olduğunu belirten Koç, bu duygunun bizleri eyleme hazırlayarak, olayların oluş sırasının farkında olmamızı sağladığını sözlerine ekledi.

Hayatın her yerinde olduğu için, kaygısız bir dünya beklemek yerine, kaygıyı kabullenmenin kişiye daha iyi geleceğini dile getiren Prof. Koç, kaygıyla ne kadar çok yüzleşilirse, o kadar çok psikolojik olarak hazır olunabileceğinin ve sağlıklı bir yaşam sürülebileceğinin altını çizdi.

Kaygıya neden olan olayların genellikle gelecekle ilgili olup, kaynağının bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Koç; belirsizliklerin insanda kaygıya neden olduğunu ve kaygıyı yönetebilmek için doğru nefes alıp-vermenin, doğru hissetmenin, duygularımızı fark edebilmenin ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek, kendimize telkin verebilmenin önemine vurgu yaptı.