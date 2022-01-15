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Kadın - Aile Kaygana tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kaygana tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Görünümüyle krepi andıran lezzetiyle akıllara kazınan kaygana nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 09:59:00 - 2022-01-15 10:08:53
Kaygana tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kaygana tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 dal yeşil soğan
  • 1 su bardağı un
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su

Kaygana tarifi nasıl yapılır?

Yumurtaları bir kaseye kırın ve çırpın. Un, süt ve tuzu da ayrı bir kap içinde çırpın ve yumurtayı da ekleyerek karıştırın. Yıkadığınız maydanoz ve taze soğanı incecik kıyarak ilave edin. Karıştırırken bir yandan da suyunu azar azar ekleyin. Boza kıvamında bir hamur elde edin. Yapışmaz tabanlı bir tavaya tüm yüzeyini kaplayacak kadar sıvı yağ koyun. Hamurdan bir kepçe alıp, tavada kızaran yağa dökün. Kalınlığını kendinizin belirleyeceği hamuru orta ateşte altlı üstlü iyice pişirin. Karışımı tavaya her seferinde yağ ilave ederek koyun. Pişen kayganaları dilediğiniz malzemelerle birlikte servis edin. Afiyet olsun...

 

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