Kaygana tarifi nasıl yapılır? Karadeniz usulü ve sade kaygana nasıl yapılır? İşte kolay tarifler
Hamur işi tariflerinden hazırlanışı oldukça kolay ve doyurucu olan kayganayı değişik harçlarla da çeşitlendirebilirsiniz. Kaygana nedir, nasıl yapılır? Trabzon kaygana ve sade tarifler...
Kaygana tarifi
Malzemeler
- 4 yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- maydanoz
- dereotu
- yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
- tuz
Kaygana nasıl yapılır?
Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın. Sonra yumurtaları ekleyin. En son yeşillikleri ekleyip çırpın. Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın. Ardından hamuru döküp arkalı önlü kızartın. Hamur bitene kadar aynı işlemi yapın. Hamuru ister ince isterseniz kalın döküp pişirebilirsiniz.
Trabzon kaygana tarifi için malzemeler
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 su bardağı +1 yemek kaşığı un
- Bir tutam maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
Trabzon kaygana tarifi nasıl yapılır?
Yumurtayı çırpalım, süt, yoğurt, un ilave edim çırpmaya devam edelim. En son maydanozu ekleyip krep tavasına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. 1 kepçe hamur döküp çok kızartmadan iki taraflı pişirelim, her pişirmeye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave etmeyi unutmayalım afiyet olsun.
Sade olan kaygana yapıldıktan sonra içine peynir koyularak rulo yapılabilir ve o şekilde servis edilebilir.
Sade kaygana (Otsuz) tarifi
Sade kaygana (Otsuz) tarifi için malzemeler
- 5 yumurta
- 1 çay bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 1, 5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sade kaygana (Otsuz) tarifi nasıl yapılır?
Yumurtalarla unu iyice çırpın. İçine su, süt tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin ve iyice çırpın. Yağlanmış teflon tavayı ısıtın. Tavanın büyüklüğüne göre 2 kepçe kadar hamur koyun ve arkalı önlü pişirin. Kayganalarınızı çevirirken ince bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.
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