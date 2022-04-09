  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Kaygana tarifi nasıl yapılır? Karadeniz usulü ve sade kaygana nasıl yapılır? İşte kolay tarifler
Yemek Tarifleri

Kaygana tarifi nasıl yapılır? Karadeniz usulü ve sade kaygana nasıl yapılır? İşte kolay tarifler

Hamur işi tariflerinden hazırlanışı oldukça kolay ve doyurucu olan kayganayı değişik harçlarla da çeşitlendirebilirsiniz. Kaygana nedir, nasıl yapılır? Trabzon kaygana ve sade tarifler...

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:40:00 - 2022-04-09 09:54:09
Kaygana tarifi nasıl yapılır? Karadeniz usulü ve sade kaygana nasıl yapılır? İşte kolay tarifler

Kaygana tarifi

Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • maydanoz
  • dereotu
  • yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
  • tuz

Kaygana nasıl yapılır?

Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın. Sonra yumurtaları ekleyin. En son yeşillikleri ekleyip çırpın. Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın. Ardından hamuru döküp arkalı önlü kızartın. Hamur bitene kadar aynı işlemi yapın. Hamuru ister ince isterseniz kalın döküp pişirebilirsiniz.

Trabzon kaygana tarifi için malzemeler

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı +1 yemek kaşığı un
  • Bir tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ

Trabzon kaygana tarifi nasıl yapılır?

Karadeniz mutfağından kaygana tarifi! Kaygana nasıl yapılır?

Yumurtayı çırpalım, süt, yoğurt, un ilave edim çırpmaya devam edelim. En son maydanozu ekleyip krep tavasına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. 1 kepçe hamur döküp çok kızartmadan iki taraflı pişirelim, her pişirmeye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave etmeyi unutmayalım afiyet olsun.

Sade olan kaygana yapıldıktan sonra içine peynir koyularak rulo yapılabilir ve o şekilde servis edilebilir.

Sade kaygana (Otsuz) tarifi

Sade kaygana (Otsuz) tarifi için malzemeler

  • 5 yumurta
  • 1 çay bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • 1, 5 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sade kaygana (Otsuz) tarifi nasıl yapılır?

Yumurtalarla unu iyice çırpın. İçine su, süt tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin ve iyice çırpın. Yağlanmış teflon tavayı ısıtın. Tavanın büyüklüğüne göre 2 kepçe kadar hamur koyun ve arkalı önlü pişirin. Kayganalarınızı çevirirken ince bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

Kaygana Tarifi - YouTube

 

 

Portakallı ıslak kurabiye tarifi nasıl yapılır? Portakallı şekerli anne kurabiyesi - pastane usulü
Portakallı ıslak kurabiye tarifi nasıl yapılır? Portakallı şekerli anne kurabiyesi - pastane usulü

Yemek Tarifleri

Portakallı ıslak kurabiye tarifi nasıl yapılır? Portakallı şekerli anne kurabiyesi - pastane usulü

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay