Kaygana tarifi nasıl yapılır? Karadeniz usulü ve sade kaygana nasıl yapılır? İşte kolay tarifler

Kaygana tarifi

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

maydanoz

dereotu

yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)

tuz

Kaygana nasıl yapılır?

Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın. Sonra yumurtaları ekleyin. En son yeşillikleri ekleyip çırpın. Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın. Ardından hamuru döküp arkalı önlü kızartın. Hamur bitene kadar aynı işlemi yapın. Hamuru ister ince isterseniz kalın döküp pişirebilirsiniz.

Trabzon kaygana tarifi için malzemeler

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı +1 yemek kaşığı un

Bir tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı sıvı yağ

Trabzon kaygana tarifi nasıl yapılır?

Yumurtayı çırpalım, süt, yoğurt, un ilave edim çırpmaya devam edelim. En son maydanozu ekleyip krep tavasına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. 1 kepçe hamur döküp çok kızartmadan iki taraflı pişirelim, her pişirmeye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave etmeyi unutmayalım afiyet olsun.

Sade olan kaygana yapıldıktan sonra içine peynir koyularak rulo yapılabilir ve o şekilde servis edilebilir.

Sade kaygana (Otsuz) tarifi

Sade kaygana (Otsuz) tarifi için malzemeler

5 yumurta

1 çay bardağı su

1 su bardağı süt

1, 5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sade kaygana (Otsuz) tarifi nasıl yapılır?

Yumurtalarla unu iyice çırpın. İçine su, süt tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin ve iyice çırpın. Yağlanmış teflon tavayı ısıtın. Tavanın büyüklüğüne göre 2 kepçe kadar hamur koyun ve arkalı önlü pişirin. Kayganalarınızı çevirirken ince bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.