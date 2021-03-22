Kaygana nasıl yapılır? | Kaygana tarifi

Kaygana tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

4 tane yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1/3 demet maydanoz, 1/3 demet dereotu, 3 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek için 1 çay bardağı ayçiçek yağı

Kaygana nasıl yapılır?

Öncelikle unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpmanız gerekir. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve bu karışıma ekleyip güzelce karıştırmalısınız.

İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ilave edip karıştırmaya devam edin. Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocakta ısıtmaya başlayın.

Harca 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyun. Daha sonra yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alıp tavaya yaymalısınız.

Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirmelisiniz. Tüm karışımı tavaya her seferinde bir miktar yağ ekleyerek bu şekilde pişirmeye devam edin. Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…