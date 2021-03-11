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Yerel Kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyon bahçeye uçtu!
Yerel

Kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyon bahçeye uçtu!

Muğla’da kayganlaşan yolda çimento yüklü kamyon kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:21:00 -
Kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyon bahçeye uçtu!

Edinilen bilgiye göre, Milas - Söke karayolu üzeri 19 Mayıs Bulvarı’nda, G.A.’nın kontrolünde olan 35 ATR 552 plakalı çimento kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı G.A. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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