Kaybolan uçağın enkazı 3 gün sonra bulundu

Rusya’nın Perm bölgesinde 3 gün önce kaybolan ve iletişim kurulamayan uçak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Mİ-8 tipi helikopter ve çok sayıda personel ve ekipmanla aranan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle bulunamamıştı.

Arama çalışmalarına sık sık ara verilirken, uçağın Perm’in Anninsk köyü yakınlarındaki dağlık bir alanda bulunduğu belirtildi.

Uçakta yapılan incelemede Gennady Beloglazov adlı pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

Cessna 172 tipi hafif uçağın ormanlık alanda parçalara ayrıldığı görülürken, bölge savcılığı ve teknik uzmanlar uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.