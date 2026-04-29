Kaybolan telefonlar için 5 adımlı güvenlik planı!

Ancak cihazınız kalabalık bir stadyumda, bir festival alanında ya da yoğun bir havalimanında ortadan kaybolduğunda panik kaçınılmaz hale geliyor. Bununla birlikte riskler de hızla devreye giriyor: boşaltılan banka hesaplarından kimlik hırsızlığına kadar uzanan ciddi tehditler söz konusu. Bu nedenle Kaspersky uzmanları, telefonunuzun kaybolduğunu fark ettiğiniz andan itibaren uygulanabilecek pratik ve adım adım ilerleyen bir aksiyon planı hazırladı.

ADIM 1: BAŞKA BİR CİHAZ ÜZERİNDEN KONUMUNU TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN

Telefonunuzu bulmanıza yardımcı olabilecek ilk adım, Android için “Cihazımı Bul” veya iOS için “Bul” özelliklerini aktif olarak kullanmaktır. Başka bir cihaz üzerinden Google veya Apple kimliğinizle giriş yaparak hesabınıza bağlı cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz. Kaspersky for Android kullanıcıları ise “My Kaspersky” web portalı üzerinden “Cihazım Nerede” özelliğini kullanarak cihazlarının konumunu tespit edebilir. Ancak konum takibi gibi özelliklerin çalışabilmesi için bu işlevlerin önceden etkinleştirilmiş olması gerektiğini unutmamak önemlidir.

ADIM 2: TELEFONU KİLİTLEYİN VE DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Hesabınıza giriş yapıp kayıp cihazı listeden bulduktan sonra cihazı “Kayıp Modu”na alın ve “Kilitle” seçeneğini etkinleştirin. Bu aşamada yeni bir parola belirleyebilir, telefonu bulan kişinin görebileceği bir mesaj veya iletişim numarası ekleyebilirsiniz. Cihaz internete bağlı değilse, bağlantı sağlandığı anda kilitleme işlemi devreye girecektir.

Kaspersky for Android kullanıcıları, cihazı kilitlemenin ötesine geçerek şu ek önlemleri de alabilir:

Yüksek sesli alarm çalın: Telefon sessizde olsa bile yüksek sesli bir alarm tetiklenebilir. Bu, cihazı koltuk altına düşürdüyseniz bulmanızı sağlar veya bir hırsızı cihazı bırakmaya zorlar.

Mugshot (Hırsızın fotoğrafını çekme): Ön kamerası olan cihazlarda Kaspersky, o an telefonu kullanan kişinin fotoğrafını çeker. Bu kanıt yetkililerle paylaşılabilir. Kaspersky’nin Mugshot özelliği, hırsız işletim sisteminin yerel kilitleme komutlarını görmezden gelse bile çalışmaya devam eder.

Telefonunuz kötü niyetli kişilerin eline geçtiyse, sizinle iletişime geçerek kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler. Bu nedenle, telefonunuzdan yapılan arama veya mesajlarla para talep edilmesi gibi durumlara karşı yakın çevrenizi önceden bilgilendirmeniz ve bu tür taleplerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmeniz önemlidir.

ADIM 3: ERİŞİMİ ENGELLEYİN – SIM KART, BANKA KARTLARI VE ŞİFRELER

En kısa sürede mobil operatörünüzle iletişime geçerek SIM kartınızı bloke ettirin. Bu sayede hattınızın kötüye kullanılmasının önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda bankanızla iletişime geçerek cihaza bağlı kartları geçici olarak kapatın veya hesap bağlantılarını kaldırın. Bunun ardından, kullandığınız tüm kritik servisler için parolalarınızı değiştirin ve mümkün olan tüm platformlarda hesaplarınızdan çıkış yapın. Bir parola yöneticisi kullanıyorsanız, ana parolayı (master password) da güncelleyerek tüm kayıtlı bilgilerinizin güvenliğini sağlayın.

Kaspersky uygulamasında önceden “SIM Watch” özelliği etkinleştirildiyse, cihaza yeni bir SIM kart takıldığında cihaz otomatik olarak kilitlenir. Bu sayede hırsızların kendi SIM kartlarını kullanarak güvenlik önlemlerini aşması engellenir. Ayrıca, Kaspersky uygulamasının kaldırılmasına karşı koruma sağlanması da önerilir. Hırsızlar genellikle ilk olarak güvenlik uygulamalarını kaldırmaya çalışır. “Cihazım Nerede” özelliğinin bir parçası olan kaldırma koruması, ekran kilidi parolası olmadan uygulamanın silinmesini ve sistem ayarlarının değiştirilmesini engeller.

ADIM 4: YEDEKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Fotoğraflar, notlar veya mesajlar gibi verilerin geri yüklenebilmesi, yalnızca önceden yedekleme veya bulut senkronizasyonu yapılmış olması durumunda mümkündür. Eğer cihaz kaybolmadan önce düzenli yedekleme ayarları aktifse, kişilerden fotoğraflara ve mesajlara kadar pek çok veri geri yüklenebilir.

ADIM 5: UMUT KALMADIYSA, CİHAZDAKİ VERİLERİ UZAKTAN SİLİN

Yukarıdaki adımları uygularken eş zamanlı olarak yerel yetkililere kayıp bildirimi yapmanız ve onların yönlendirmelerini takip etmeniz önerilir. Ancak cihazın geri alınamayacağından emin olunması durumunda son çare olarak cihazdaki tüm verilerin uzaktan silinmesi gerekir. Bu işlem Android için “Cihazımı Bul”, iOS için “Bul” ya da Android kullanıcıları için “My Kaspersky” web portalı üzerinden gerçekleştirilebilir.

MOBİL CİHAZLARIMIZA NE KADAR KRİTİK DİJİTAL VARLIĞI EMANET ETTİĞİMİZİ ÇOĞU ZAMAN GÖZ ARDI EDİYORUZ

Kaspersky Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti Dmitry Kalinin konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Günlük hayatın akışı içinde, mobil cihazlarımıza ne kadar kritik dijital varlığı emanet ettiğimizi çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Oysa bir telefonun kaybolması yalnızca bir konfor kaybı değil; veri kaybı, kritik hesaplara erişimin tehlikeye girmesi ve hatta kimlik hırsızlığı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Kaspersky olarak, yalnızca bir antivirüs çözümünün ötesine geçerek kullanıcıların güvenliğini proaktif şekilde ele alıyoruz. Kayıp veya çalıntı bir cihazın yaratabileceği riskleri ve kesintileri çok iyi biliyor, çözümlerimizi bu riskleri en aza indirecek şekilde tasarlıyoruz.”

ÖNCEDEN ÖNLEM ALIN

Telefonunuzu kaybetmenin olumsuz etkilerini henüz bir sorun yokken önemli ölçüde azaltacak bazı önleyici adımlar şunlar:

• Konum takibini etkinleştirin. Android ve iOS cihazlarda konum takibi ve uzaktan veri silme özellikleri mevcuttur. Kaspersky for Android, “Cihazım Nerede” özelliği ile bu imkânı sunar.

• Otomatik yedeklemeyi açın. Düzenli yedekleme sayesinde fotoğraflar, videolar, belgeler ve kişiler gibi önemli veriler geri yüklenebilir.

• Hassas verileri güvenli formatta saklayın. Kaspersky password manager gibi çözümler, parolalar ve banka bilgileri dışında pasaport/kimlik kopyaları, PDF belgeler, adresler ve notlar için özel güvenli kasalar sunar.

• Otomatik kilitleme süresini kısa tutun. Bu sayede cihaz kullanılmadığında hızlıca kilitlenir ve yetkisiz erişim riski azalır.

• Fiziksel güvenliğe dikkat edin. Kalabalık ortamlarda cihazınızı gözetimsiz bırakmamaya, masa üzerinde veya arka cepte kolay erişilebilir şekilde taşımamaya özen gösterin.