Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu Kilis'te sürüden ayrılarak kaybolan 41 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından drone ve iz takibi yapan köpeklerin yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te sürüden ayrılarak kaybolan 41 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirciler köyünde Ziya Demir, arazide hayvanlarını otlattığı sırada sürüsünde eksik olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 16 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, Gaziantep-İslahiye ilçesi kırsalındaki boş arazide bularak sahibine teslim etti.

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