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Aktüel

Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor

Kahramanmaraş’ta ahırdan kaçan iki koyun ve kuzu 12 gündür dağ bayır aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:38:13 -
Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor

Kahramanmaraş’ta ahırdan kaçan iki koyun ve kuzu 12 gündür dağ bayır aranıyor.


Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi’nde Mehmet Boztepe’ye ait iki koyun ve bir kuzu 10 gün önce sürüden ayrılarak dağlara kaçtı. Kaybolan kuzu ve koyunları aramak için 10-15 kişi dağlık alanlarda arama yapıyor.


Hayvanların sahibi Mehmet Boztepe yetkililerden yardım isterken, “23 Nisan’da sabah saatlerinde iki koyun ve bir kuzumuz ahırdan kaçtı. Kaçan hayvanlar 12 gündür dağlık alanda yaşıyor. Her gün olduğu gibi bugünde hayvanlarımızı arıyoruz ancak bulduğumuz izleri de kaybediyoruz. Hayvanlar çok hızlı kaçıyor yardım istiyoruz” diye konuştu.

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