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Kaybolan işçilerin cesetleri sahile vurdu!

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün akşam serinlemek için girdikleri denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sabah saatlerinde sahile vurdu.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:37
Kaybolan işçilerin cesetleri sahile vurdu!

Kastamonu kent merkezindeki bir inşaatta çalışan bir grup arkadaş, dün Abana ilçesine gitti. Akşam saatlerinde Liman mevkiinde denize giren arkadaş grubundan Suriye Uyruklu Abdullah Elsellec (21) ile Ağrı nüfusuna kayıtlı İbrahim Çakmak'tan (16) haber alınamadı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, işçilerin boğulma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Ancak gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Elsellec ve Çakmak'ın cesetleri, sabah saatlerinde sahile vurdu. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Abana Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:37
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