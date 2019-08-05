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Kaybolan engelli çocuğun cesedi nehirde bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, dün kaybolan işitme ve konuşma engelli çocuğun cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
Kaybolan engelli çocuğun cesedi nehirde bulundu

Mercan beldesinde çobanlık yapan ailenin 15 yaşındaki çocuğu Rojhat Pirincik, dün öğle saatlerinde oynamak için evden dışarı çıktı. Akşama kadar evine dönmeyen çocuğun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekiplerinin de katılımıyla termal ve gece görüş özelliği olan kameraların desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Komandoların gece boyunca iz takip köpekleri de kullanarak yaptığı aramalarda sabaha kadar çocuğa ait bir ize rastlanmadı.

Sabah yeniden yoğunlaştırılan çalışmalar sonucu Karasu Nehri'nde kıyıya yakın bir bölümde Pirincik'in cesedi bulundu.

Pirincik'in cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nehre düşüp boğulmuş olabileceği değerlendirilen Pirincik'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
  1. Erzurum
  2. Rojhat Pirincik
  3. Karasu Nehri

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