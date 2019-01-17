Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her yerde aranıyor 12 Ocak'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Melisa, emniyet güçleri tarafından gidebileceği her yerde aranıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Melisa K., 5 gündür kayıp. Emniyet, Melisa'yı görenlerin polise ulaşmasını istiyor. Kayıp Alarm sayfasında paylaşılan gönderide şu bilgilere yer verildi: 1.65 boy, 50kg, esmer ten, kumral saç, kahverengi gözlü. Kaybolduğunda üzerinde renkli kot pantolon, mavi renkli kot mevcut. 12.01.2019 tarihinde Gaziantep ilimizden kayıptır. Görenlerin 155 Polis hattına veya en yakın Polis Birimine bilgi vermeleri rica olunur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.