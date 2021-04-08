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Siyaset 'Kaybettiğim hiçbir dava olmadı' diyen Kılıçdaroğlu bakın ne kadar tazminat kaybetmiş!
Siyaset

'Kaybettiğim hiçbir dava olmadı' diyen Kılıçdaroğlu bakın ne kadar tazminat kaybetmiş!

Sinop'ta bir esnafın sorusu üzerine şimdiye kadar kaybettiği dava olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 1,5 milyon liraya yakın tazminat kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 18:05:00 - 2021-04-08 18:57:20
'Kaybettiğim hiçbir dava olmadı' diyen Kılıçdaroğlu bakın ne kadar tazminat kaybetmiş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde "Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?" sorusuna "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok" yanıtını verdi. Peki Kılıçdaroğlu hakkında açılan tüm davaları kazandı mı? İşte cevabı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop’ta esnafla bir araya geldi. İlçede partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, esnafların sorunlarını dinleyerek sorulara da yanıt verdi.

‘Kazandığınız dava var mı?’

Kılıçdaroğlu, bir esnafın "Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?" sorusu üzerine, "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok." ifadelerini kullandı.

1,5 milyon liraya yakın tazminat kaybetti

Kılıçdaroğlu esnafa verdiği cevapta kaybettiği dava olmadığını söylerken bugüne kadar hakkında açılan davalarda 1,5 milyon liraya yakın tazminat kaybetti.

Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği davalar arasında en büyük tazminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Ada’sına para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında kaybetti. Kılıçdaroğlu attığı iftira nedeniyle toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminata mahkum edildi.

CHP'de tazminat davaları için fon açıldı

Bunun yanı sıra CHP liderinin kaybettiği davalardan dolayı partide 2019 yılında bir fon açıldı. Buna göre; milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edilmişti.

 

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