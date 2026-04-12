Kaybettiği cüzdanını yerde ararken yüksekte buldu

İzmir depreminin ardından 3 yıl önce akrabalarının da bulunduğu Rize’nin Ardeşen ilçesine taşınan Fatma Demirkıran, eşi ve çocuklarıyla birlikte ilçede hayatını sürdürmeye başladı. Ablasını ziyaret için evden çıkan Demirkıran eve bir şeyler almak için bakkala girdiğince cüzdanının cebinde olmadığını fark etti. Ablasına eve bakmasını söylerken kendisi de geldiği yoldan geriye dönerek düşürmüş olabileceği yerlere bakındı. Ablasının telefonda kendisine ‘eğer düşürdüysen yere değil, kaldırımın kenarında yerden yüksekte olan yerlere bak’ demesi üzerine gezdiği yolları tekrar gezen Demirkıran cüzdanına kavuştu.

Cüzdanı kaldırımda bulan bir vatandaş, ilçeye has özellik olan güven duygusuyla ‘nasıl olsa buradan bir daha geçer ve cüzdanını alır’ mantığı ile cüzdanı yerden alarak yol kenarında bulunan doğal gaz dolabının üzerine koymuştu. Demirkıran yaşadığı mutluluğu ve güven duygusunun karşılığını sevinçle anlatan bir video çekerek o anları sosyal medyada paylaştı.