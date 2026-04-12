  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in Özkan Yalım sessizliği: Erdem Atay’dan CHP yönetimine sert sorular Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım! 9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme! İTÜ ve TPAO işbirliğiyle teknolojik yerli çözüm Sondaj gemileri çakılı kalacak CHP’nin basin özgürlüğü koca bir yalan Laikçi azınlığın kutsal kabul ettiği malum yapı çöktü! Metres ÇYDD’den çıkmış Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı Özdemir: ABD’nin kağıttan kaplan olduğu anlaşıldı Ömer Çelik’ten katil Netanyahu’nun küstah paylaşımına sert tepki: Caniler, hesap vermekten kaçamayacaklar Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!
Yerel 500 yıllık caminin minaresi "hafif külahla" tamamlandı
Yerel

500 yıllık caminin minaresi "hafif külahla" tamamlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
500 yıllık caminin minaresi "hafif külahla" tamamlandı

Edirne'de restorasyonu süren Şeyh Şüceaddin Camisi'nin 16. yüzyıldan kalma minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle, ağırlık oluşturmaması için minare külahı ve peteği hafif malzemeden yapıldı. Caminin gelecek ay ibadete açılması planlanıyor.

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin 16. yüzyıldan kalma minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle, ağırlık oluşturmaması için hafif malzemeden üretilen külah ve petek minareye yerleştirildi.

Restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bilim heyeti nezaretinde sürdürülen camideki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Statik sorun tespit edilen tarihi minarenin peteği ve külahı, yapıya ek yük bindirmemesi amacıyla çelik ve betopandan imal edildi.

Külahın minareye yerleştirildiği caminin gelecek ay ibadete açılması planlanıyor.

ŞEYH ŞÜCEADDİN CAMİSİ

Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

Günümüze yalnızca minaresi ve bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23