Arabada telefon şarj edenler dikkat!
Kayseri’de hizmet veren 30 yıllık teknik servis uzmanı Cemal Kalem, cep telefonu bataryalarının ömrünü uzatmaya dair kritik ipuçlarını aktardı.
Uzman isim, batarya tamamen dolduğunda şarj aletinin çıkarılması ve araç içi şarj işlemlerinden uzak durulması gerektiğini ifade etti.
30 yıldır cep telefonu ve teknik servis sektöründe bulunan Cemal Kalem, cep telefonu bataryasının daha uzun ömürlü kullanım için bataryanın tamamen şarj olduğunda, şarj aletinden çekilmesi gerektiğini söyledi.
Cihazın kendi orijinal markasının şarj aletini kullanmak gerektiğinin altını çizen Kalem, "Telefon bataryasını daha uzun ömürlü kullanmak için telefonun bataryası tamamen şarj olduğunda şarj aletinden çekmemiz lazım" diye konuştu. Kalem ayrıca şu bilgileri paylaştı:
"Ayrıca, araçlarımızda telefonlarımızı mümkün olduğunda şarj etmememiz gerekli. Şarj aleti ve batarya üreticinin tavsiye ettiği şekilde amper ya da voltaj orijinal olacak şekilde kullanırsak bataryamızda sıkıntı yaşamayız. Yan sanayi ve kalitesiz ürünlerden uzak durmamız lazım. 20-60 ve 120 ve 180 watt cihazlar var. Eğer biz 20 watt bir cihaza 180 watt şarj aleti kullanmamız cihaza ve ekipmanlara zarar veriyor."
