CHP’nin basin özgürlüğü koca bir yalan

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Her fırsatta basın özgürlüğü naraları atan CHP’liler, kendilerine yönelik en ufak eleştiride gazetecileri şiddetle susturma yoluna gidiyor. Daha önce Beyaz TV ve Akit TV çalışanlarını darp eden, Mersinli gazeteci Zeynel Boğan’a yönelik muştalı saldırı düzenleyen, Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntüleyen İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu kanlar içerisinde bırakan, CHP’li Kuşadası Belediyesinde dönen yolsuzlukları ifşa eden yazar Ergün Poyraz’ı hastanelik eden CHP’liler şimdi de Ayvalık Belediyesinde dönen usulsüzlükleri yazan gazeteci Yüksel Kalkan’ı öldüresiye darp etti. Aralarında Belediye Başkanı Mesut Ergin’in koruması olduğu belirtilen bir kişi ve beraberindeki 7-8 kişi tarafından darbedilen ve yüzü kanlar içinde kalan Kalkan, yaşadıklarını Akit’e anlattı. CHP’deki usulsüzlükleri yazdığı için darp edildiğini belirten Kalkan şunlar söyledi:

YOLSUZLUĞU YAZDIĞIM İÇİN

“TRT muhabiri olmamız sebebiyle bize karşı özellikle CHP’li belediyelerde bir tepki oluşmuş durumda. Biz belediyelerin faaliyetlerini, parti gözetmeksizin haberleştiriyoruz. Ancak CHP içerisinde o kadar çok olumsuzluk yaşanıyor ki, sanki bazı kişiler partiye çöreklenmiş, kontrolü ele geçirmiş ve her istediklerini yapabilecekleri bir ortam oluşmuş gibi bir hava var. Bu nedenle yaptığımız haberlere karşı tepki gösteriliyor. Beni darp eden kişiler en az yedi-sekiz kişiydi. Bu kişilerden biri CHP’li Ayvalık Belediye Başkanının hem akrabası hem de koruması. Aynı zamanda emekli bir polis. Kırmızı reçeteyle ilaç kullanan, yani psikolojik tedavi gören bir kişi olduğu da biliniyor. Buna rağmen hem silah taşıyor hem de korumalık yapıyor. Bu kişi ve çevresi adeta bir korku ortamı oluşturuyor. Sürekli tehditlerde söz konusu. CHP’li Ayvalık Belediyesi hakkında olumsuz bir yorum yaptığınızda hemen tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Bu durum halka da yansıtılıyor. Çünkü bölgede CHP’ye oy veren çok sayıda insan var ve olayın iç yüzünü bilmeden, sadece partiye olan bağlılık nedeniyle bu kişilere destek veriyorlar. Bu da onları cesaretlendiriyor.

ÖZGÜR ÖZEL İLGİLENMEDİ

“Bu yapıya yakın olmayan gazetecilerin çoğu tehdit ediliyor. CHP’ye yakın gazeteciler ise destekleniyor, adeta besleniyor. CHP’lilerin basın özgürlüğü anlayışı tamamen popülist bir yaklaşımdır. Ben durumu doğrudan Özgür Özel’e de ilettim, ancak herhangi bir geri dönüş almadım. Öte yandan, gerçek CHP’liler ise bu durumdan rahatsız. Bu anlayışın demokrasiyle ve basın özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Birçok siyasi görüşten destek mesajları aldım. İYİ Partili Milletvekili Turhan Çömez arayıp saldırıların doğru olmadığını dile getirdi. Anlayacağınız ittifak ortakları bile bıkmış durumdalar. Bu şiddetin sona ermesi gerekiyor. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu CHP’de bir aymazlık, mafyacılık, çetecilik var.”