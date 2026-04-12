Laikçi azınlığın kutsal kabul ettiği malum yapı çöktü! Metres ÇYDD’den çıkmış

HABER MERKEZİ

Geçmişte askeri liselerde okuyan öğrencilerle resmi bayramlarda dans etsinler diye kız öğrenci gönderdiği iddiası haberlere konu olan CHP’nin arka bahçelerinden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’nin gerçek yüzü bir kez daha deşifre oldu. Uşak’ın “uçkur düşkünü” eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara’da bir otel odasında basılan 21 yaşındaki Seher Akay’ın, köy kökenli çiftçi bir ailenin çocuğu olduğu ve tam 4 yıl boyunca ÇYDD’de eğitim aldığı ortaya çıktı.

FİŞLEME, TERÖRE BURS...

2009 yılında vefat eden Türkan Saylan’ın kurduğu ve geçmişte ‘fişleme’, ‘PKK’lılara burs’ ve ‘kızları pazarlama’ gibi hakkında birçok iddia ortaya atılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin gerçek yüzü bir kez daha deşifre oldu. “İmam Hatip okullarının önünü kesmek” amacıyla hayata geçirildiği bizzat mevcut Genel Başkanı Aysel Çelikel tarafından itiraf edilen ve Kadıköy Şubesinde bulunan bir mektupta cunta heveslisi teğmenler için ‘kız ayarlama birimi’ kurulduğu haberlere konu olan ÇYDD’de eğitim alan öğrencilerin akıbeti değişmedi. Uşak’ın “uçkur düşkünü” eski Belediye Başkanı Yalım ile Ankara’da bir otel odasında basılan 21 yaşındaki Seher Akay’ın, köy kökenli çiftçi bir ailenin çocuğu olduğu ve tam 4 yıl boyunca ÇYDD’de eğitim aldığı ortaya çıktı. Uşak Merkez bağlı Emekse nahiyesi Avgan köyünde doğan ve ÇYDD yöneticileri tarafından “Çağdaş Yaşam’ın yetiştirdiği çok güzel değerlerden birisi” sözleriyle taltif edilen Seher Akay’ın, evli ve 3 çocuk babası Yalım ile metres hayatı yaşaması, laikçi azınlığın kutsal kabul ettiği malum yapının maskesini bir kez daha düşürdü. Akay’ın, yıllarca “çağdaş eğitim” maskesi altında manevi değerlerinden arındırılmış seküler bir nesil yetiştiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin öğrencisi olması, “ÇYDD şimdi de CHP’nin uçkur düşkünü yöneticilerine kız mı ayarlıyor?” sorusuna akıllara getirdi. Yaşananları Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Laikçi dayatmaların iflas ettiği ve gençleri uçuruma sürüklediği” görüşünde birleşti.

“BU PİSLİKLER KURUTULMALI”

CHP’li Yalım’ın metresinin ÇYDD öğrencisi çıkmasının şaşırtıcı bir durum olmadığını belirten Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, şunları söyledi: “Her fırsatta Müslümanların camisine, medresesine, tekkesine saldıran laikçi tayfa, arka bahçesi konumundaki yapılarına bakmaz, daha doğrusu toplumsal değerlerden uzak yaşantılarını meşru gördüğü için normal hayat standardı zanneder. Aile kutsiyetini yok sayan Köy Enstitüleri ile başlayan Anadolu insanını ahlaksızlaştırma faaliyetleri, ÇYDD gibi seküler kurumlarıyla bugün bile varlığını devam ettirmektedir. Başörtülü öğrencilere burs bile vermediği halde Türkan Saylan’ın himaye ve yönlendirmeleriyle geçmişte zamanın teğmenlerine ‘kız ayarlama merkezi’ olarak çalışan bu kurum, TSK’nın özüne dönmesiyle rotasını CHP teşkilatlarına çevirmiş durumda. Şaka değil, yıllarca vals ve dans için askeri öğrencilerle kendi öğrencilerini bir araya getiren ÇYDD, adeta ‘kız ayarlama merkezi’ gibi çalıştı. Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda ortaya çıktı ki malum kurum şimdi de adeta belediye başkanlarına ve parti yöneticilerine metres yetiştiriyormuş. Batı taklitçisi laik kurumların karakteristik özellikleri bunlardır; Anadolu insanının maddi-manevi değerlerini ifsat etmek, ahlaki değerlerden uzaklaştırmak. Dolayısıyla bu kurumlar artık miadını doldurmuştur. İflas eden bu zihniyet CHP ile birlikte kapatılmalıdır. Buradan herkese çoluk çocuğunu bu tür seküler kurumlardan ve zihniyetten uzak tutmaları çağrısında bulunuyorum.”