Kaybetmeye doyamayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan seçimi sona erdi. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ında, Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP'nin 8'inci Genel Başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.
1366 delegeden 812 oy alarak 38'inci Olağan Kurultay'da Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ise 536 oyla genel başkanlık yarışında 2'inci oldu. 12 oy ise geçersiz sayıldı.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.
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