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Dünya Kaybedeceksiz çünkü öldürdüğünüz çocuklar kadar bile cesur değilsiniz! Zavallı Yahudiler yerlerde sürünüyor
Dünya

Kaybedeceksiz çünkü öldürdüğünüz çocuklar kadar bile cesur değilsiniz! Zavallı Yahudiler yerlerde sürünüyor

Çocuk öldürürken gaddar yüzlerini tüm dünyaya gösteren Yahudiler, ölümle karşı karşıya geldiklerinde, kaçacak delik arayarak zavallı duruma düşüyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 19:14:00 - 2021-05-13 19:21:18

 Yeniakit.com.tr 

Siyonist İsrail askerleri, ümmet adına Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinlilere yönelik, Kadir gecesinden önce başladığı alçak saldırılarına arefe gecesi ve bayramın birinci gününde de devam etti.

Çocuk öldürürken böyle değildiniz!

Hamas ve Filistinli diğer mücahid gruplar, İsrail'i yaptığı barbarlığa pişman ediyor. Kadın, çocuk ayırt etmeden mazlum sivillere saldıran siyonistler bu ana kadar 17'si çocuk, 7'si kadın, 83 sivili şehit etti. Tel Aviv'e yönelik Hamas bombardımanı devam ederken öte yandan Filistinli mücahid gruplar da İsrail'e yönelik operasyonlara destek vererek, direnişi sürdürüyor.

Yahudi'nin ölüm korkusu: Ölünce kavuşacak kimseniz yok mu?

Bugün bölgeden gelen bir videoda, Hamas'ın bombardımanı esnasında Yahudilerin düştüğü zavallı halleri kameralara yansıdı. Öldürdükleri çocuklar kadar bile yüreği olmayan Yahudiler, korkudan ne yapacaklarını şaşırdı.

Vatanlarını koruyan Filistin'in çocukları

 

İşgalci silahlı Yahudilerin zavallı halleri

 

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