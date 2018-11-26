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"Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim"

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"(Fenerbahçe galibiyeti) Şükürler olsun, sonuca varmak güzel. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun"- "Maçın başından sonuna kadar futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:48
"Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim"


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal Karaman, camianın ihtiyacı olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aldıkları sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini anlatan Karaman, "Hem taraftarımızın hem oyuncularımızın coşkusu harikaydı. Böyle bir coşkudan, bu şekilde oynanan bir oyundan sonra, belki çok daha erken bitirebileceğimiz bir müsabaka olabilirdi. Şükürler olsun, sonuca varmak güzel. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sezon başından beri kaybettikleri müsabakalarda talihsizlikler yaşadıklarını dile getiren Karaman, şunları söyledi:

"Düşünün ki geçen hafta (Evkur Yeni Malatyaspor maçı) 5-0 mağlup olarak döndük şehire. Kaybettiğimiz müsabakalarda, yenilgiyi hak ettiğimiz bir oyun yoktu. Fenerbahçe karşısında da top direkten dönmese, o maç berabere bitecek. Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün. Maçın başından sonuna kadar futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı. Başkanımız nezdinde yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen, yurt içinden ve yurt dışından tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Maçta skor 2-1 olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine bordo-mavili teknik adam, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim. Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman, hedeflerinin, önlerindeki Kayserispor müsabakasına en iyi şekilde hazırlanarak, maçı kazanma adına sahada kendilerine yakışanı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:48
  1. Fenerbahçe
  2. Trabzonspor
  3. Ünal Karaman

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