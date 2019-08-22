Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
Siirt’in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.22 Ağustos 2019 Perşembe 17:43
Siirt’in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşen bir vatandaşın Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi.
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