0553 313 94 23

Kayalıklarda mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir kişi ekiplerin 3 saatlikçalışmasısonucu kurtarıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:06
Kayalıklarda mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir kişi ekiplerin 3 saatlikçalışmasısonucu kurtarıldı.


Olay, İlçeye bağlı Yenidal köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayvancılıkla uğraşan İhsan Avcı, sabahın erken saatlerinde ineklerini otlatmaya çıktı. Arazide hayvanlarını otlatırken, kayalıklara tırmanan Avcı, tekrar inemeyerek mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan Avcı, jandarma ekipleri ve köy sakinlerinden yardım istedi. Durum UMKE ve AFAD ekiplerine haber edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 3 saatlik çalışma sonucu kayalıkta mahsur kalan şahsıkurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    1. “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    2. TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere..
    3. Vedat Muric'e milli davet
    4. Güzelköy’de güzel bir gün
    5. Sivasspor'da sponsorluk anlaşması
    6. Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl..
    7. Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’..
    8. İhbarı alan jandarma ormana hareket..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD..
    10. Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
    11. Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı..
    12. Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık..
    13. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    14. Başkan Akman’ın ’1 Eylül dünya barış..
    15. 30 Ağustos Zafer Bayramının..
    16. Düzcespor Doğancan’ı transfer etti
    17. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan..
    18. Ormana kenevir ekti
    19. Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat..
    20. Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı