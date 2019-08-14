Kayalıklarda mahsur kalan çocuğu itfaiye ve AFAD kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çocuğu itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Çıra (17), ailesiyle piknik yapmak için ilçeye bağlı Karabahşılı köyü yakınlarına gitti. Bölgedeki kayalık alana tırmanmak istediği sırada düşen Çıra, ayağından yaralandı. Düştüğü yerde mahsur kalan Çıra'nın ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından çocuk ip yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Çıra'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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