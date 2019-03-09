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Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi

Kayseri'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K., polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:44
Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Yaver Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen H.K.(28) adlı kadın, intihar etmek amacıyla evinin yakınındaki kayalıklara çıktı. H.K.'yı gören yakınları, polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, H.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Başarılı olamayınca psikolog çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilen kadın, kayalıklardan indirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:44
  1. Kayseri
  2. Melikgazi ilçesi
  3. intihar girişimi
  4. ikna çabaları

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