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Aktüel Kayalık alanda erkek cesedi bulundu
Aktüel

Kayalık alanda erkek cesedi bulundu

Osmaniye’de kayalıklarda kimliği bilinmeyen erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 20:49:00 -
Kayalık alanda erkek cesedi bulundu

Osmaniye’de kayalıklarda kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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