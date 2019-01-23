Kayakta üçüncülük
Milli sporcu Sıla Kara, FIS Yarışması'nda üçüncü oldu23 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışması'nda kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, Pamporovo'da Alp disiplininde organize edilen yarışlarda başarılı bir performans sergileyerek üçüncü oldu.
FIS Yarışması yarın sona erecek.
Türk Milli Takımı, Pamporovo'dan sonra 24-25 Ocak tarihlerinde Bulgaristan'ın bir başka kayak alanı Borovest'teki yarışmaya katılacak.
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