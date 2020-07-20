Kayaklı Koşu ve Biathlon Teknik Kurul Toplantısı Ankara'da düzenlendi
ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Kayaklı Koşu ve Biathlon Teknik Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya TKF Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Haydar Çetinkaya ve Süleyman Yıldırım'ın katıldığı ifade edildi.
Toplantıda kamp çalışmaları, milli takım, yurt içi ve yurt dışı yarışma programları, malzeme, antrenör, sporcu performansları ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi kadro durumlarının görüşüldüğü belirtildi.