



ERZURUM (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde başladı.

Şırankes mesire alanında başlayan şampiyonaya, Van, Bursa, Kastamonu ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Kayaklı sporcular, yoğun karla kaplı alanda parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, varışa ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışların ardından sporculara ikramda bulunuldu.

Organizasyon kurul başkanı Özgür Morbel, yaptığı konuşmada, "Burada başarı sağlayan sporcularımız, Avrupa yarışmalarında ülkemizi temsil edecek. Bu yıl Avrupa yarışması ise 4-12 Şubat tarihlerinde Sarıkamış'ta düzenlenecek. Bizim için son derece önemli. Bu organizasyona da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Morbel, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki kristal karın, bu tür etkinlikler için çok önemli olduğunu aktardı.

Yarışlar, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla tamamlanacak.



