  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu
Spor

Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:18:59 -
Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesinde tesis incelemelerinde bulunmak üzere gittiği Antalya'da kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Cafer Nuroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Soyak eşliğinde kulüp temsilcileri ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Oto, Saklıkent Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Yeni sezon planlamasını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Ali Oto, " Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bu yıl daha titiz bir program yapmaktayız. Bakanlığımızın izin verdiği doğrultuda yarışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz. Tesislerimizin durumunu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi
Ekonomi

Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi

CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık, altındaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar: Kira, yarıya düşürüldü!
Ekonomi

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar: Kira, yarıya düşürüldü!

Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle işleri büyük oranda azalan restoran sahibi mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi, tedbiren kiranın ya..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay