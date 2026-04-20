Kaya Mezarları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki Tikenlice Kaya Mezarları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Her köşesi ayrı bir hikaye barındıran ilimizin bu eşsiz değerlerini korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

Ordu'daki Tikenlice Kaya Mezarları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2002'de Samsun Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen kaya mezarlarını ziyaret etti.

Tarihin izlerini taşıyan kıymetli mirasın, Ordu'nun doğa güzelliklerinin yanı sıra köklü tarihiyle de ne denli zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Güler, "Her köşesi ayrı bir hikaye barındıran ilimizin bu eşsiz değerlerini korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir." ifadesini kullandı.

Güler, 15 kaya mezarından oluşan Tikenlice Kaya Mezarlarının, Tikenlice Mahallesi'nin güneyinde "Mağaralar" olarak bilinen bölgede yer aldığını vurgulayarak, "Tek bir kayanın iyi bir işçilikle oyulmasıyla oluşturulan bu mezarlar, tek odalı ve sade görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllarca terör gölgesinde kaldı, şimdi yeniden keşfediliyor! Rabat Vadisi turizme açılıyor
Yıllarca terör gölgesinde kaldı, şimdi yeniden keşfediliyor! Rabat Vadisi turizme açılıyor

Yıllarca terör gölgesinde kaldı, şimdi yeniden keşfediliyor! Rabat Vadisi turizme açılıyor

