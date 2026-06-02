Kaya Çilingiroğlu'ndan olay çıkış! TFF Başkanlığı için o ismi önerdi

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor ekranlarında Türk futbolunun yönetim anlayışını sert bir dille eleştirirken gündeme damga vuracak bir öneride bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde köklü bir zihniyet değişimi yaşanması gerektiğini savunan Çilingiroğlu, TFF başkanlığı için tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in adını işaret etti.

''FUTBOLU FUTBOLUN İÇİNDEN GELENLER YÖNETMELİ''

Mevcut TFF yönetim modeline yönelik eleştirilerde bulunan Çilingiroğlu, Türk futbolunun neden bu sporu bizzat yapmış ve saha içini bilen isimler tarafından idare edilmediğini sorguladı. Bu duruma Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu örnek gösteren ünlü yorumcu, "Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, sonuçta adam bu sporun tam merkezinden gelen bir figür" diyerek futbolun başında da benzer bir profilin olması gerektiğinin altını çizdi. Çilingiroğlu, bu bağlamda TFF Başkanlığı için Fatih Terim’in en uygun isim olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE'YE ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi başkan adaylarının somut ve geleceğe yönelik vizyoner projeler üretemediğini iddia eden deneyimli yorumcu, sarı-lacivertli kulüpteki planlama eksikliğini ''Tek bir hedefleri var; o da Galatasaray’ı geçebilmek ve Osimhen’li kadroyu durdurmak. Ortada bundan başka hiçbir proje ya da geleceğe dair bir plan yok." sözleriyle anlattı.