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Kavurucu sıcakta tekerlekli kayak yarışması

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kış sezonunun sona ermesiyle birlikte kavurucu sıcakta milli takıma hazırlanan sporcular için “Tekerlekli Kayak İl Birinciliği Sporcu Seçmeleri” yarışması düzenledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:48
Kavurucu sıcakta tekerlekli kayak yarışması

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kış sezonunun sona ermesiyle birlikte kavurucu sıcakta milli takıma hazırlanan sporcular için “Tekerlekli Kayak İl Birinciliği Sporcu Seçmeleri” yarışması düzenledi.


Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan askeri hava yolu üzerinde düzenlenen müsabakada sporcular kavurucu sıcakta kıyasıya ter döktü. Bitlis’te düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılabilmek için kıran kırana mücadele veren sporcular, sıcak havaya aldırış etmeden yarışları sorunsuz bir şekilde tamamladı.


Düzenlenen yarışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, bugün tekerlekli kayak koşusu için beş kategoride müsabakaların yapıldığını söyledi. Her kategori için 3 il birincisi seçildiğini ifade eden Güler, “24 Haziran’da Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılacak olan Türkiye şampiyonası için sporcularımızı seçmiş bulunduk. Görüldüğü gibi asfalt zemin üzerinde ve ovada sıcak havada zorlu şartlarda bir müsabaka yapıldı. Muş’ta kayak sporunda çok sayıda milli sporcumuz bulunmaktadır. Olimpiyatlarda mücadele etmiş sporcularımız bulunuyor. Muş ili kayak sporu için çok ciddi manada ülkemize katkıda bulunakta ve bayrağımızı birçok kez göndere çekerek bizi gururlandırmış bir branşımızdır. Biz inşallah kayak sporunu geliştirme ve sporcu alt yapısını geliştirme adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Sporcularımızda çok zorlu şartlarda ciddi mücadele vermiş oldular” dedi.


Hedefinin milli sporcu olmak olduğunu ifade eden Buket Çarbuğa ise, “Hedefim milli sporcu olmak. Bugün yarıştık çok güzel geçti. Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz” diye konuştu.


Yarışmaların sonunda kategorilere göre dereye giren sporcular madalyayla ödüllendirilerek yarışma sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:48
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