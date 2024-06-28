Kavurucu sıcakta balya topluyorlar

Bunaltıcı sıcak nedeniyle mesailerine gün doğumu ile başlayan işçilerin omuzlarındaki yük, öğle saatlerinde sıcak hava ile birleşiyor.

İşçiler, saman balyalarını beden gücüyle römork üzerine atıyor. Römork üzerinde bulunan diğer işçiler de atılan balyaları istifliyor. İşçilerin alnında ter, üzerinde ise toz eksik olmuyor.

“35-40 derecede sıcak altında bu işi yapmak kolay olmuyor”

Balya işçilerinden Kudret Çadır (51), sezonluk işçi olarak çalıştığını söyledi. Evine bir parça ekmek götürebilmek için mücadele ettiğini ifade eden Çadır, zaman zaman 40 dereyeci bulan sıcaklıkta çalışmanın çok zor olduğunu anlattı. Mesailerinin sabahın erken saatinde başladığını ve gün batımına kadar sürdüğünü anlatan Çadır, bir balya samanı 15 liraya taşıdıklarını ifade etti.

Beş kişilik ekiple gün de ortalama 800 balya taşıdıklarını bildiren Çadır, “35-40 derecede sıcak altında bu işi yapmak kolay olmuyor. Cenab-ı Allah bu sıcağın altında çalışan arkadaşlarımıza kolaylık versin” diye konuştu.

“Hem sıcak hem ağır”

İşçilerden Olcay Fidan (46) da hava sıcaklıkları nedeniyle zorlandıklarını vurgulayarak, “Hem sıcak hem ağır ikisi bir araya gelince insan ister istemez yoruluyor. Tozu var, sıcağı var ama her seyi kabulleniyorsun buraya gelirken” ifadelerini kullandı.

Bir balyanın 30 ile 50 kilogram arasında olduğunu ifade eden Fidan, şapka ve tülbentlerle sıcak ve tozdan korunmaya çalıştıklarını kaydetti. Fidan, çalışmalarının yaklaşık 45 gün sürdüğünü sözlerine ekledi.

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