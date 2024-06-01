Kavurucu, çok yakıcı sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji resmen duyurdu: Havalar nasıl olacak? Hakkında duyuru

Sağanak yağışlarla geçen mayıs ayından sonra hazirana güneşli ve sıcak havalarla girdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan son rapora göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 dereceler arasında olacağı bildirildi. Sıcaklıklar İstanbul'da ise 28 ila 32 derece arasında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C Az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C Az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 33°C Az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 30°C Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 13°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık