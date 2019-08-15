kavurmanın sırrı kavurma nasıl yapılır yumuşacık kavurma nasıl yapılır lokum gibi kavurma nasıl yapılır

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15 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
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İşte kolayca yapabileceğiniz kavurma tarifi...

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurban eti bir gece dinlendirildikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250gr iç yağı olacak şekilde iç yağı doğranır.

Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulur. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizlenir.

Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlanır. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdaklar kevgir yardımı ile toplanır.

Kavurma tencerenize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra yağın kızmasını bekleyin ve ardından kuşbaşı doğradığınız eti atarak 4-5 dakika karıştırarak kavurun.

Et suyunu salmaya başladığı zaman ocağınızın altını “en kısık” konuma getirin ve tencerenin kapağını kapatın.

15′er dakikalık aralarla etinizi karıştırın ve kapağını vakit kaybetmeden tekrar kapatın. Karıştırma işlemi dışında kesinlikle kapağını açmayın!

1 saat kadar sonra tuz, karabiber ve kekiğini de ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar daha pişirin.

Böylece 80-90 dakika aralığında ağır ateşte kendi suyunun lezzetiyle pişmiş ve yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.

Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir.

Yumuşacık et pişirmenin bir diğer püf noktası ise etin eşit boyutlarda kesilmiş olmasıdır.

İÇ YAĞI MUTLAKA EKLEYİN

Suyunu çeken etlere iç yağı eklenir.

Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavrulur.

Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir.

Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır.

Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun sürede tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilir.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:34
  1. kavurma
  2. kavurma nasıl yapılır

YORUM YAZ

  • Hamburg'luHamburg'lu9 sa önce
    Usta siz haşlama yaptınız kavurma demeyin, kavurmada et'leri sulandirmadan mühürleyerek pişirmek, lokum et'lerin tadı su olup uçtu gitti

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