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Kavunun bu kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezlerinden olan kavunun sağlık açısından son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
Kavunun bu kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Yaz günlerinin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kavunun faydaları saymakla bitmiyor. 150 gram kavun günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yüzde 50'sini karşılıyor. B6 vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum kaynağı olan kavun ölçülü tüketildiğinde son derece yararlı bir meyve.

Tansiyonu düşürüyor

Potasyum yönünden zengin olan kavun, yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Güçlü kemiklerini anahtarı

"Kavun" deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü bu lezzetli meyve K vitamini, folat ve magnezyum açısından son derece zengin. Bu nedenle de kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Küçük çocukların ve menopoz dönemindeki kadınların ölçüyü kaçırmadan her gün kavun yemeleri kemik sağlıkları için son derece önemli.

Gözler için önemli

Kavun, göz sağlığı için son derece kıymetli lutein ve zeaksantini içerir.

Cilt sağlığı için kıymetli

C vitamini kolejen üretimini teşvik eder. C vitamini yönünden son derece zengin olan kavun bu nedenle cildimizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de vücudumuzun C vitaminine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bolca C vitamini içeren kavun bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

Bağırsaklar için önemli

İyi bir lif kaynağı olan kavun, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Anti-kanser ürünü

Aslına bakılırsa doğada insanlar için sunulan pek çok şey doğru şekilde tüketilirse beden sağlığı için son derece kıymetli bir yere sahip. Kavun içerdiği karotenoid sayesinde doğadaki anti-kanser ürünleri arasında yer alıyor.

Kalp dostu

Kavun içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp krizi riskini en aza indiriyor.

Enerji verir 

B vitamini yönünden zengin olan kavun, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar.

Saç dökülmesini önler

İçerdiği B vitamini nedeniyle kavun saç dökülmesini en aza indirir.

Günde kaç dilim kavun tüketilmeli?

Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin azı karar çoğu zarar. Beslenme uzmanları karpuz ya da kavundan birini günlük beslenme programımızda bir ara öğünün yerine koymamızı tavsiye eder. Bir üçgen dilim yani 100 gramlık bir kavun günlük ihtiyacımızı fazlasıyla karşılar. Arzu ederseniz kavunun yanında bir bardak süt de içebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
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