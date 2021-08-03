Kavunu çekirdeği ile tüketirseniz ne olur? İşte merak edilen sorunun cevabı

Güzel tadı, hoş kokusu ve ağızda bıraktığı aroması ile yaz ve sonbahar aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan kavun, zengin besin içeriğiyle ön plana çıkıyor. Kavun, lifli ve sulu yapısı ile kilo vermeye yardımcı olurken, pek çok sağlık sorunun önlenmesi sürecine de katkıda bulunuyor. Dyt. Merve Sır, kavunun faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir meyvedir. 150 gramında yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunur. Kavunun 150 gramı tat ve su durumuna göre 25-50 kilokalori (kcal) içerir. Çok miktarda sarı ve turuncu meyve beta karoteni açısından zengindir. Lif içeriği yüksek olan kavun bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur.

İçeriğinde türüne göre değişebilen çok sayıda önemli mineral ve vitamin vardır. A, C, B1, B2, B5 vitamini ile potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat açısından zengindir. Fitokimyasallar da içermektedir. Likopen ve beta-karoten gibi bitkisel besinler bulunmaktadır.

Bir porsiyon kavunda 11,84 karbonhidrat (g), 2,00 protein (g), 0,18 yağ(g), 1,62 lif (g), 16,20 sodyum (mg), 327,60 potasyum (mg) ve 19,80 kalsiyum (mg), 0,61 vardır. Kavun, vücut hücrelerini UV ışınlarından koruyan özellikle yüksek bir E vitamini içeriğine sahiptir. Bu fitokimyasallar serbest radikalleri yakalar ve hücre hasarını önler. A vitamini karpuzlarda ve tatlı kavunlarda bol miktarda bulunur. Cildi ve saçı esnek tutar, göz sağlığı için önemlidir.

Ayrıca kavun çekirdekleri; A, B ve C vitaminleri ile magnezyum içermektedir. İçeriğinde demir, kalsiyum ve değerli yağlar bulunmaktadır. Kavun çekirdekleri bütün olarak yutulmamalı, çiğnenmeli, öğütülmeli veya doğranarak tüketilmelidir.

Olgun tatlı bir kavunda % 10 oranında şeker vardır. Bu nedenle 100 gram posa başına yaklaşık 55 kilokaloriyle önemli bir enerji kaynağıdır. Yüksek oranda potasyum ve provitaminin yanı sıra A vitamini ile değerli kalsiyum, C, B1 ve B2 vitamini, fosfor ve demir değerleriyle dikkat çeker. Kavunun ana kısmı yaklaşık % 85’i sudan oluşur. Özellikle spor aktivitelerinden sonra veya aralarda harika bir susuzluk gidericidir.

Öte yandan merak edilen bir diğer konu ise kavun çekirdeğinin zararlı olup olmadığı. İşte burada onun cevabı...

Kavun Çekirdeği Zararları Var mıdır?

Kavun çekirdekleri genellikle sağlığa çok faydalı olarak bilinmektedir. Bazı durumlarda ise kavun çekirdeği diyabet hastaları için risk teşkil eder. O nedenle şeker hastaları kavun çekirdeklerini doktorlarına danıştıktan sonra tüketmeliler. Buna göre ne kadar kavun çekirdeği tüketecekleri de belirlenmiş olur.

Kavun çekirdeği sindirim sistemi iltihabı yaşayan kişilerde farklı reaksiyonlar gösterebilir. O nedenle bu kişiler kavun çekirdeğini dikkatli bir şekilde tüketmeliler. Ülser hastaları da kavun çekirdeğini mutlaka dikkatli bir şekilde kullanmalılar. Aksi takdirde sağlığa pek çok zararı olabilir. Kavun çekirdekleri tüketilirken bazı durumlarda doktora danışılmalıdır.

Kavun Çekirdeği Yutulur mu?

Yaz meyvesi olan kavunun içerisindeki çekirdekler farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Özellikle de kurutulan kavun çekirdeklerinden meyve suyu ve çay hazırlanabilir. Bazı durumlarda ise kavun çekirdeği kurutularak da tüketilebilir. Kavun çekirdeklerinin kabuklu kısmı soyulduktan sonra içi yutulabilir. Kurumuş kavun çekirdeğinin içi daha iyi çıkacaktır. Kavun çekirdekleri özellikle anemi hastalığına iyi gelir. Kanser hastalığına yakalanma riskini de düşüren kavun çekirdeği sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.

Kavun Çekirdeği Yutmak

Kurutulmuş kavun çekirdeklerini yutmak oldukça kolaydır. Yazın kurutulan kavun çekirdeklerinin kabuklu kısımları soyularak içleri yutulabilir. Bazen çiğnenen bu kavun çekirdekleri küçük olduğu için yutulduktan sonra mide asidi ile kısa sürede eritilerek hazmedilebilir.

Kavun Çekirdeği Yenir mi ya da Nasıl Yenir?

Kavun çekirdekleri birbirinden farklı şekilde tüketilebilir. Özellikle yazın kurutulan kavun çekirdeklerinin kabuklu kısmı soyulup içleri yutulabilir. Bunun yanı sıra kavun çekirdeklerinden su hazırlanarak bu da içilebilir. Ayrıca kavun çekirdeği çayı da yapılıp içilebilir. Kavun çekirdekleri yaş ve ya kuru olarak bir miktar su ile kaynatılır. Süzülen bu çay rahatlıkla tüketilir.

Kavunun faydaları

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli olarak tüketildiğinde içeriğindeki potasyum ve C vitamini bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sistemi güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar.

2. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir, tansiyonu düzenler. Kavunu aşırıya kaçmamak şartıyla kalp hastalarının tüketmesi gerekir. Zengin besin değerleri nedeniyle kansızlık sorunu olanlarda etkilidir. Ayrıca kalp krizi riskini düşürür. Kalp damar sorunu olanların özellikle yaz aylarında kavunu düzenli olarak tüketmeleri önerilir.

3. Böbrek taşları ve kumlarının düşmesine yardımcı olur.

4. Yatıştırıcı etkisi nedeniyle sinir sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Uyku sorunu olanlara iyi gelir.

5. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kabızlığa iyi gelir.

6. Cildi nemlendirir, romatizma ağrılarını hafifletir.

7. Sindirilmesi kolay olan meyveler arasında yer alan kavun, kilo vermek isteyen ancak metabolizma hızı yavaş olanlara önerilir. Diyet programlarında yer alan kavun hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlamakta ve metabolizmayı da hızlandırmaktadır.