Kavunlu sorbe favori lezzetiniz olacak! Yapımı oldukça basit olan bu tarif hem serinletecek hem de kavunun keyfini son zerresine kadar hissetmenize yardımcı olacak...

Sıcaktan bunalanlara, buz gibi serinletici sorbe önerisi. Bu tarifi yapıp yerken asla pişmanlık duymayacaksınız. Malzemeler Yarım dilim kavun

3 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

vanilya Öncelikle kavunu dilimleyerek buzluğa atın. 3-4 saat boyunca donmasını sağlayın. Ardından blenderdan geçirip üzerine balı ve vanilyayı ilave edin. Homojen bir kıvam aldıktan sonra uzunca bir kaba boşaltıp dondurucuda 3-4 saat dinlendirin. Dolaba koyduktan 1 saat sonra birkaç kere karıştırın. Ardından servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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