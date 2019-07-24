Kavunlu sorbe favori lezzetiniz olacak!
Yapımı oldukça basit olan bu tarif hem serinletecek hem de kavunun keyfini son zerresine kadar hissetmenize yardımcı olacak...24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Sıcaktan bunalanlara, buz gibi serinletici sorbe önerisi. Bu tarifi yapıp yerken asla pişmanlık duymayacaksınız.
Malzemeler
- Yarım dilim kavun
- 3 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- vanilya
Öncelikle kavunu dilimleyerek buzluğa atın. 3-4 saat boyunca donmasını sağlayın.
Ardından blenderdan geçirip üzerine balı ve vanilyayı ilave edin. Homojen bir kıvam aldıktan sonra uzunca bir kaba boşaltıp dondurucuda 3-4 saat dinlendirin.
Dolaba koyduktan 1 saat sonra birkaç kere karıştırın. Ardından servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun...
YORUM YAZ