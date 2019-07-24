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Kavunlu sorbe favori lezzetiniz olacak!

Yapımı oldukça basit olan bu tarif hem serinletecek hem de kavunun keyfini son zerresine kadar hissetmenize yardımcı olacak...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Kavunlu sorbe favori lezzetiniz olacak!

Sıcaktan bunalanlara, buz gibi serinletici sorbe önerisi. Bu tarifi yapıp yerken asla pişmanlık duymayacaksınız.

Malzemeler

  • Yarım dilim kavun
  • 3 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • vanilya

Öncelikle kavunu dilimleyerek buzluğa atın. 3-4 saat boyunca donmasını sağlayın.

Ardından blenderdan geçirip üzerine balı ve vanilyayı ilave edin. Homojen bir kıvam aldıktan sonra uzunca bir kaba boşaltıp dondurucuda 3-4 saat dinlendirin.

Dolaba koyduktan 1 saat sonra birkaç kere karıştırın. Ardından servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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