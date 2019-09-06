0553 313 94 23

Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi’ni ziyaret etti.

06 Eylül 2019 Cuma 16:09
Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi’ni ziyaret etti.


31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük yeni görevinde başarılar dileyen milletvekili Kavuncu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Birlik ve beraberlik mesajları veren Kavuncu, el ele, gönül gönüle vererek İskilip’i geleceğe birlikte taşıyacaklarını ifade etti. Cumhur ittifakının önemine dikkat çeken Kavuncu, Cumhur İttifakı’nın amacının milletin istiklali olduğunu vurguladı.


Türkiye üzerinde kirli emelleri olanların hiç bir zaman boş durmadığını, bundan sonra da durmayacaklarına dikkat çeken Kavuncu, “Milletin evlatları dik durduğu sürece ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte ’cumhur ittifakı’ 15 Temmuz’da bu ruhla kuruldu. ’Cumhur ittifakı’nı millet oluşturdu. Ortada aynı hedef, aynı amaca odaklanmış bir ittifak var. Nedir bu hedef? Bu hedef milletimiz bekasıdır, istiklalidir. Bu ittifakın zedelenmesine, istismar edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Cumhur ittifakı ruhu ile İskilip’te güzel çalışmalara imza atacağız. İskilip için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar oludğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Belediye Başkanı Ali Sülük de, milletvekili Kavuncu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Esen, zabıta personeliyle bir araya geldi
    1. Başkan Esen, zabıta personeliyle bir..
    2. Şebinkarahisar’da organik ürün pazarı..
    3. Toplu taşımaya eğitim dönemi..
    4. Mahir Ünal: Gerçekliğin karşısında..
    5. AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum..
    6. Adıyaman’da orman yangını
    7. Cumhurbaşkanının Malatya’ya gelişi
    8. Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini..
    9. Serik Belediye Başkanının evine..
    10. Aşure kazanları Serdivan’da kuruldu
    11. Tehlike anında 100 metre yaklaşanı..
    12. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı..
    13. TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman..
    14. Yeşilin tüm renkleri Şahinbey’de
    15. Kanuni Sultan Süleyman ölüm yıl..
    16. Dünya Halk Sağlığı Günü
    17. Kadına şiddete dikkat çekmek için maç..
    18. Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
    19. ABD'den Türkiye açıklaması: Bir..
    20. Etiyopya'da iki yardım çalışanı..
    21. HDP önündeki eylemde çocuğunun..
    22. Diyarbakır anneleri evlatları için..
    23. Ahlat’ta ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    24. Son Dakika Haberi: Canan Kaftancıoğlu..
    25. Mansur Yavaş zamlara devam ediyor!
    26. HDP'li Saruhan Oluç: Çocuklarınızı..
    27. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    28. Suudi Arabistan Husilerin füzesini..
    29. Çaldıran’da bin bağ ot yanarak kül oldu
    30. Battalgazi Belediyesinde Zabıta..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim