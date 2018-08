Kavun mu karpuz mu? Hangisi daha faydalı?

Yaz mevsiminin geleneksel meyveleri; kavun ve karpuz. Her iki meyve de yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyveleridir. Enerji değeri düşük, su oranı yüksek olan bu iki meyvenin yapısında bulunan vitamin ve mineraller yaz beslenmemizin kalitesini arttırıyor.

Her iki meyvenin de yaz mevsiminde sağlığımızı geliştiren ve koruyan işlevleri saymakla bitmez. Kavun ve karpuzun benzer özellikleri; yüksek şekerli tadına rağmen karbonhidrat değerinin oldukça düşük olmasıdır. Bal gibi diye tabir edeceğimiz en tatlı karpuzda bile % 10 oranında karbonhidrat bulunuyor. Bu durum tatlı tat düşkünü insanlar için büyük avantaj.

Her iki meyve de oldukça düşük enerji içeriyor;

100 gr karpuz yediğimizde; 22 kalori alırken, 100 gr kavunda ise; 27 kalori bulunuyor.

Kavun karpuz içerdiği B 1 vitamini ile normal sinir sistemi aktivitesinin devamını sağlar.

Günü enerjik ve stressiz geçirmemiz için yardımcımızdır. İçeriğindeki B 2 vitamini ise gözün ve derinin sağlığı için önemli bir vitamindir.

Kavun ve karpuz her ikisi de C vitaminin iyi bir kaynağıdır. C vitamini de göz ve derinin elastik yapısını koruyan ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren yaz kış ihtiyacımız olan temel vitaminlerimizden biridir.

Kavun ve karpuzda ortak bulunan bir başka vitamin ise B 6 vitamini de vücudumuzda metabolizmamız içinde işleyen, protein ve mineral tepkimelerinde gereklidir. Ayrıca içeriğinde bulunan pantotenik asit yağ ve kolesterol sisteminde görevli, kardiovasküler sağlığımıza pozitif etkilidir.

Karpuzun kavuna göre üstünlüğüne gelince; karpuza kırmızı rengi veren karotenoid başta olmak üzere antikansorejen fitokimyasallar metabolizmamızın temizlik ajanlarıdır. Ve karpuzda kavundan daha yüksek oranda bulunur.

Kavunun karpuza göre üstünlüğü ise; niasin ve folik asit içermesidir. Niasin karbonhidrat, yağ ve protein metabolizma önemli görevleri olan, enerji sistemimizi ayakta tutan sağlığımızın koruyucusu bir vitamindir. Folik asit ise hücre yenilenmesinde görevlidir, metabolizmamızı korur ve genç tutar.