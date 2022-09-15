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Gündem Kavşakta meydana gelen kazalar KGYS kamerasında! Bir anlık dikkatsizlik..
Gündem

Kavşakta meydana gelen kazalar KGYS kamerasında! Bir anlık dikkatsizlik..

Tokat’ın Zile ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazası KGYS kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 23:55:00 -
Kavşakta meydana gelen kazalar KGYS kamerasında! Bir anlık dikkatsizlik..

Tokat Emniyet Müdürlüğü, kent kavşaklarında meydana gelen trafik kazalarının KGYS'ye yansıyan görüntülerini paylaşarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tokat'taki Necati Sepetçioğlu kavşağında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havalanan motosiklet sürüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kazalar anbean kamerada

Bir diğer kaza ise Zile Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kişiye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kişi yaralandı.

Meydana gelen kazalar KGYS kameralarına anbean yansıdı.

 

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