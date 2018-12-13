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Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ'da ismi öğrenilemeyen bir sürücü, döneceği kavşağı kaçırınca geri manevra yapmak isterken arkadan gelen araca çarptı.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:18
Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün kavşağı kaçırınca geri manevra yaptığı otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ- İstanbul karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden 59 ZK 508 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, döneceği kavşağı kaçırınca geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Suat Kaya yönetimindeki 59 B 4526 plakalı otomobil, manevra yapan araca çarptı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen 59 ZK 508 plakalı otomobilin sürücüsü ile Aladdin Tiftik ve Sertaç Ercan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:18
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. trafik kazası

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