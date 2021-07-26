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Gündem Kavrulacağız! İstanbul hafta sonu yanacak
Gündem

Kavrulacağız! İstanbul hafta sonu yanacak

Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı. Hafta ortasında İstanbul'da 35 dereceye ulaşacak sıcaklıkların Ege'nin güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:25:00 -
Kavrulacağız! İstanbul hafta sonu yanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 35 dereceyi bulacak

Türkiye'de yer yer etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bırakmaya başlıyor. Tahminlere göre bu hafta adım adım yağış etkisini kaybederken sıcaklıklar artışa geçecek. Hafta ortasında İstanbul 35 derece ulaşacak, Ege'nin güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

Kastamonu ve Karabük çevresine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar hafta ortasına doğru etkisin kaybedecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34

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