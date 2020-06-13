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Aktüel

Kavgada yaralanan genç 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya’da kavgada darp edilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:35:41 -
Kavgada yaralanan genç 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya’da kavgada darp edilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, 23 Mart 2020 tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi kilise mevkinde ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından darp edilen ve ağır yaralanan 22 yaşındaki Tayfun Y. hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yaklaşık 3 ay yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 22 yaşındaki Tayfun Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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