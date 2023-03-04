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Gündem Kavgada söylenmez! Fazıl Say'dan İyi Parti'yi ayağa kaldıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! Fazıl Say'dan İyi Parti'yi ayağa kaldıracak sözler

Fazıl Say, yaptığı açıklama ile 6'lı masayı dağıtan İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Meral Akşener'e 'dışkı' imasında bulunarak "Sifonu çek. Gitsin." dedi. İyi Parti'yi ayağa kaldıracak sözlerin öncesinde Say, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşarak "Kazanacağız" mesajını vermişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 14:55:00 -
Kavgada söylenmez! Fazıl Say'dan İyi Parti'yi ayağa kaldıracak sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.

Akşener yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

CHP'liler Akşener'i hedef alıp saldırmaya başladı. Bu isimler arasında piyanist Fazıl Say da yer aldı.

İyi Parti'yi ayağa kaldıracak sözler!

Akşener'in açıklaması sonrası Fazıl Say, sosyal medya hesabından İyi Parti'yi ayağa kaldıracak çok çirkin ifadeler kullandı.

6'lı masayı dağıtan İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Meral Akşener'e 'dışkı' imasında bulunan Say "Sifonu çek. Gitsin." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İğrenç sözlerin öncesinde Say, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşarak "Kazanacağız" mesajını vermişti.

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